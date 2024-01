Tarifas do estacionamento rotativo têm novos valores em Santo André

As novas tarifas do sistema de Zona Azul e Zona Verde em Santo André estão em vigor, de acordo com a Estapar, administradora do estacionamento rotativo da cidade. As mudanças correspondem ao Decreto Municipal número 18.228, de 29 de dezembro de 2023.



A tabela de valores do serviço foi atualizada pela Administração Municipal e possui cobranças diferenciadas para utilização das vagas de Zona Verde. Essas passaram a ter um custo menor em relação às vagas da Zona Azul.



Os cálculos refletem a correção monetária pela inflação e estão previstos em contrato. Nos Bairros Vila Metalúrgica, Santa Terezinha, Parque das Nações, Vila Linda, Vila Luzita e Vila Pires, que correspondem a Zona Verde, o valor é de R$ 1,60 para 30 minutos; R$ 2,30 para uma hora; R$ 3,80 para uma hora e meia; e R$ 4,60 para quem deseja permanecer por duas horas no local.



Já no Centro, Vila Assunção, Jardim Paraíso, Vila Alzira e Vila Bastos, localizados na Zona Azul, a nova cobrança é de R$ 1,60 para 30 minutos; R$ 3,00 para uma hora; R$ 4,50 para uma hora e meia; e R$ 6 para duas horas. Em ambas, a regulamentação custa R$ 21,80.



Segundo o Decreto número 18.228, o tíquete azul poderá também ser utilizado nas vagas de Zona Verde, de maior valor, não podendo ocorrer o contrário.



O sistema de estacionamento rotativo de Santo André funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e, aos sábados, das 9 às 13 horas.