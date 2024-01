DAEE inicia limpeza de três piscinões de Mauá

A Prefeitura de Mauá anunciou nesta quarta-feira (3) que o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) iniciou a limpeza do piscinão do Paço Municipal. O serviço consiste na retirada de resíduo dos reservatórios, a fim de resgatar a capacidade total dos equipamentos e melhorar a vazão das águas.



A intervenção foi solicitada no mês de dezembro pelo Consórcio Intermunicipal, que enviou relatório ao governo do Estado alertando para a necessidade de manutenções em oito piscinões de três cidades consorciadas, sendo quatro em Mauá, três em Diadema e um em Santo André.



Para o secretário de Defesa Civil de Mauá, Sergio Moraes, a ação é fundamental porque a capacidade dos quatro reservatórios está comprometida em torno de 30% a 40%. “O desassoreamento que a limpeza possibilita aumenta a capacidade de captação das águas das chuvas para evitar enchentes e alagamentos. A região do Paço é constantemente atingida pela concentração do volume de água na avenida João Ramalho. Para evitar isso, além de pleitear a limpeza por parte do DAEE, a Prefeitura está investindo no aumento do volume de drenagem na região do Paço, que sairia dos atuais 22 metros cúbicos por segundo para mais de 50 metros cúbicos, passando por baixo dos trilhos da CPTM até alcançar o rio Tamanduateí”, anunciou a Prefeitura mauense.



Além dos piscinão do Paço, serão contemplados outro dois: Jardim Sônia Maria - Córrego Oratório; Petrobras - Rio Tamanduateí; e Corumbé - Córrego Corumbé.



O relatório produzido pelo GT (Grupo de Trabalho) Drenagem do Consórcio na época, destacava que o Daee não estava mais enviando a programação dos serviços de limpeza, desassoreamento e manutenção das bombas dos piscinões da região, como antes era feito. Além disso, também solicitava intervenções nos piscinões de Santo André (Faculdade de Medicina / Ribeirão dos Meninos), e Diadema (Casa Grande/Piraporinha; Ecovias Imigrantes e Mercedes Benz).



Procurado pelo Diário, o Daee não informou detalhes sobre o serviço, como tempo de excecução e se todos os equipamentos da região serão contemplados com o serviço.