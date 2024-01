Uma questão cultural: o jogo nas diferentes culturas do mundo

Quando avaliamos o jogo numa perspectiva cultural percebemos que a atual popularidade desta atividade não é exatamente surpreendente. Durante anos, o jogo foi um dos passatempos preferidos de muitas comunidades. Contudo, a forma como estas diferentes comunidades interagiam com o jogo e entre si variava bastante.

Neste artigo, vamos tentar perceber a forma como algumas diferentes culturas mundiais interagiam e interagem com este passatempo e como ainda podemos encontrar esses vestígios culturais em sites como o Verde Casino Brasil.

Vamos a isso.

O jogo ao longo da história

O jogo já tem milhares de anos. Foram encontrados dados feitos de ossos de animais em locais arqueológicos, por exemplo. Já as cartas de jogar remontam ao século IX e foram inventadas pelos chineses.

O primeiro casino, na conceção moderna do termo, foi aberto em Veneza no século XVII. O casino ainda opera hoje e tem um charme histórico único e irresistível. A roleta também data do mesmo século e originou em França. O termo significa “pequena roda” na língua francesa e atualmente é um dos maiores jogos de casino de todo o mundo.

O jogo em diferentes culturas

Da Ásia à Europa, o jogo tem raízes (ainda que de forma diferenciada) em praticamente todas as culturas do planeta. Essas raízes histórias tiveram repercussões que se podem sentir ainda hoje. Por exemplo, a forma como os jogadores asiáticos interagem com os casinos é muito diferente da forma escolhida pelos jogadores americanos.

Mas quais são os maiores pontos-chave na forma como as diferentes culturas interagem com esta atividade? Vejamos:

Ásia

O jogo no continente asiático sempre foi extremamente popular. No entanto, e como o continente não só é enorme como também está repleto de diferentes culturas, as suas repercussões sentem-se de forma diferente.

No Japão, por exemplo, o pachinko é extremamente popular. Existem milhares de salas de jogo, pois os japoneses são adeptos do jogo da bolinha a cair.

Já na China, o Mahjong acaba por ser um dos jogos de eleição. Os jogadores chineses também são bastante adeptos de jogos como o Pai Gow e o Blackjack online.

Europa

Os jogadores europeus abordam o jogo de formas distintas, consoante o país de onde são provenientes. Na Espanha, por exemplo, existem várias salas de jogo—uma espécie de casinos em miniatura —, onde os jogadores podem jogar caça-níqueis, roleta virtual e outros jogos ao vivo.

Na França, a roleta sempre foi bastante popular. Tão popular que existe uma versão do jogo que atualmente é jogada por todo o mundo: a roleta francesa. Portugal também tem um jogo único, exclusivo aos casinos portugueses e a algumas salas de jogo de Macau (um país com uma forte cultura portuguesa), e cujo nome pode enganar: a banca francesa.

África

Além de África ter vários adeptos de apostas esportivas online, de uma forma mais geral, o jogo ainda é algo extremamente comunitário. Na Nigéria, por exemplo, é bastante popular o Ayo, um jogo extremamente cerebral no qual os jogadores devem movimentar sementes ao longo do tabuleiro.

América

Existem algumas diferenças entre os continentes norte e sul americanos. Na América do Norte, os casinos físicos são reis. Cidades como Las Vegas, Reno, ou Atlantic City são conhecidas pelos seus casinos e visitadas diariamente por milhões de jogadores.

Já na América do Sul, os casinos online dominam a cena. O Brasil, por exemplo, ainda não legalizou os casinos, o que significa que os apostadores brasileiros têm de saciar as suas necessidades na internet. As apostas esportivas são bastante populares, mas também existem muitos adeptos de jogos sociais, como o famoso Jogo do Bicho.

No resto do continente, além de cassino online, os jogadores também apreciam bastante as apostas esportivas, pois podem combiná-las com outra das grandes paixões do continente: o futebol.

Um novo panorama cultural

Embora o jogo seja praticado há séculos, a internet e o advento dos casinos online veio alterar a forma como todas estas comunidades interagem com os jogos de azar. No entanto, os próprios casinos são reflexos da cultura em que se inserem, e acabam também por trazer versões digitais dos jogos culturais mais populares.