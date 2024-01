Futuro das apostas: Jogos de azar baseados em habilidade

Em uma indústria altamente competitiva como é a de cassinos online, prever os próximos padrões de consumo do mercado em que se está inserido e renovar sua base de apostadores é fundamental para manter uma marca relevante. Neste movimento, a nova onda são os Jogos de Aposta Baseados em Habilidades (Skill-Based). Entenda o que são e como eles se diferenciam dos jogos tradicionais de cassino, como os mais jogados da Awintura, disponíveis no link https://awintura.com/pt-br/type/popular/

O que são jogos de aposta baseados em habilidades?

Os Jogos de Aposta Baseados em Habilidades são mesas de jogo onde os resultados finais vão depender das habilidades do jogador naquela mesa. Eles são uma evolução natural dos Jogos de Chance (também chamados de Jogos de Azar ou Sorte), onde os usuários recebem os resultados de modo passivo, ao bel-prazer do destino. Este novo conceito de jogo para cassino nasce da vontade de novas gerações viverem experiências onde existe um maior controle por parte do apostador no resultado que venha a ter.

Os estudiosos da área afirmam que essa tendência está atrelada a uma nova geração de jogadores que viveram parte de sua vida imersos em jogos de videogame ou eSports, onde usam suas habilidades motoras e criatividade para performar atividades infinitas e determinar o resultado final. A juventude está tão presente neste novo paradigma que existem diversos fatores corroborando a teoria que citei acima. Entre elas as listadas abaixo.

Jogos móveis

Diferentemente de eu e você, que crescemos com grandes computadores de mesa em casa, as gerações mais novas estão acostumadas a “surfar” na internet utilizando dispositivos móveis como celulares e tablets. O resultado disso é a preferência por jogar em telas menores e a facilidade de jogar a qualquer hora.

Sessões delimitadas

Os jogadores que preferem apostar em Jogos Skil-Based preferem jogar em sessões de tempo relativamente delimitadas, similarmente a mecânicas de jogos como Dota 2, League of Legends e Counter-Strike.

Elementos competitivos

Também como nos jogos de videogame online, os jogadores deste novo conceito preferem competir com outros jogadores, criando uma esfera onde os resultados de sua habilidade são muito importantes como elemento social. Deste modo, os principais Jogos de Aposta Baseados em Habilidade buscam oferecer mecânicas do tipo.

Jogos de aposta baseados em habilidade vs jogos tradicionais

Você deve estar se perguntando agora (assim como eu fiz antes de estudar sobre o tópico), qual a grande diferença entre este novo conceito e jogos tradicionais, como o Poker. A verdade é que um jogo competitivo de poker online pouco se difere do que propõe este novo mercado. Na verdade, algumas diferenças estão nas mecânicas e no modo com que se joga cada um deles.

Os Jogos de Aposta Baseados em Habilidades são pensados para funcionar de modo mais similar a um Candy Crush ou Temple Run do que para um jogo de grande reflexão, como o Poker. Devido a isso, grande parte de sua experiência está atrelada aos gráficos e mecânicas do jogo, um storytelling simples mas muito bacana e principalmente aos fatores de competição que acontecem socialmente ou contra uma IA. Entre os principais expoentes deste novo mercado, podemos citar a desenvolvedora AviaGames, criadora do jogo Bingo Tour e 8 Ball Strike para exemplificar o que cito acima.

8 Ball Strike

Jogo de sinuca baseado em competição social, onde você ganha dinheiro ao avançar de nível competindo em partidas de sinuca solo ou contra outros jogadores. Sua interface é muito simples, mas a mecânica principal está em subir de nível e galgar posições no ranking, aumentando seus ganhos de acordo com combinações de bolas matadas e coisas do gênero.

Bingo Tour

Releitura dos famosos jogos de Bingo, nele você precisa ativamente completar sua tabela conforme as pedras são cantadas. Não adianta comer bronha e depois vir reclamar. Você pode apostar em salas competitivas ou apenas contra o computador que canta as pedras. Sua interface também é muito simples, mas ao sair da mesa de jogo você percebe elementos muito comuns em outros jogos, como o próprio Candy Crush, que já citei neste artigo.