BBB 24 vai ter grama no banheiro e decoração perturbadora e angustiante; saiba detalhes da casa

O Big Brother Brasil 24 começa no próximo dia 8 e, nesta quinta-feira, 4, o Estadão visitou a casa. Apesar de a Globo ainda não ter liberado imagens do confinamento e ter proibido a entrada com celulares no local, é possível cravar uma coisa: a decoração deste ano é bem mais perturbadora e angustiante do que a do ano passado.

Em dezembro, Boninho, diretor do reality show, já havia revelado que a estética da residência dos brothers seria inspirada em contos de fadas. Ele só não especificou que seria uma atmosfera mais gótica e menos encantadora.

Logo na porta em que os participantes entram, é possível ver que as paredes da área externa têm a intenção de imitar uma floresta amanhecendo (à esquerda) e uma floresta anoitecendo (à direita). No entanto, o todo ficou idêntico à estética brega do filme Xuxa e os Duendes, de 2001.

O papel de parede do lado esquerdo conta com estampas - cafonas e extremamente coloridas - de árvores, cachoeiras, borboletas e cogumelos. Mas, à direita, os desenhos mudam e ganham formas de galhos secos, um céu escuro, com uma lua e morcegos. Todos esses desenhos logo na área externa contribuem para a impressão de artificialidade do local e se distanciam completamente de uma sensação de casa e aconchego.

Decoração parece um antiquário

A "vibe" floresta se perde totalmente adentrando na sala. O cômodo, na verdade, tem a proposta de ser uma biblioteca, que facilmente seria um cenário da saga Harry Potter. Com uma parede azul escura e um papel de parede que imita estantes de livros, o destaque do cômodo é o lustre de páginas de livros penduradas no teto e a urna, que também tem o formato de livro.

O que mais chama a atenção são os elementos que remetem à magia. No anúncio do tema da casa, o programa já havia prometido que, em comum, todos os cômodos possuem referências mágicas. Na publicação de Boninho, decorações em azul e dourado, estrelas e plantas e outros objetos lúdicos chamam a atenção.

Essa decoração, na realidade, mais se parece com um antiquário, com ampulheta e um relógio gigante, que será o botão de desistência deste ano. Mas o caos mesmo será no banheiro. O cômodo imita um bosque e o chão, acredite se quiser, é coberto por grama sintética. Imagine 26 participantes molhando a grama no transcorrer do confinamento e tendo que conviver com o cheiro de mofo.

Perto deste banheiro está o confessionário, que voltou à decoração de plantas secas, e o quarto floresta. Uma das maiores novidades da edição foi anunciada por Boninho no início de dezembro. Agora, o programa contará com três quartos, além dos aposentos do líder. A mudança pode dar fim à divisão entre dois grupos que dominou as últimas edições.

Como são os quartos do BBB 24?

Com cinco camas, o chão, teto e jogo de cama deste primeiro quarto possuem a estampa de folhas de árvores e almofadas que imitam troncos. Ainda que seja o menor, este parece ser o aposento mais confortável, porque o segundo quarto tem tudo para ser um futuro "lollipop".

A decoração do quarto do BBB 22 toda cor de rosa se assemelha à desta edição. O segundo quarto do BBB 24 é o único cômodo que realmente se parece com a estética anunciada por Boninho. O cômodo possui seis camas de solteiro, uma de casal e um banheiro, as paredes são repletas de fadas, borboletas e uma árvore cor de rosa.

No vídeo publicado por Boninho, é possível "pescar" algumas referências de clássicas histórias de princesas. A casa conta com uma estampa de sapo inspirada em A Princesa e o Sapo e uma mão segurando uma maçã em referência a Branca de Neve e os Sete Anões.

Por fim, a xepa mais insalubre prometida por Boninho não parece tão péssima assim. A cozinha tem uma decoração medieval, com mesa de madeira rústica, mas ainda assim possui cafeteira com coador, filtro de água e bastante utensílios domésticos. Já o VIP é totalmente destoante do resto da casa.

A decoração é mais futurista, com uma mesa azul, armários verde, amarelo e vermelho. Lá, os participantes poderão usufruir de duas cafeteiras elétricas, sanduicheira, torradeira e até air fryer. As imagens oficiais da casa serão liberadas neste sábado, 6. Mas, durante o anúncio dos participantes nesta sexta, 5, Tadeu Schmidt e Ana Clara apresentarão os cômodos para o público no transcorrer da programação da Globo.