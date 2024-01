Ana Castela e Israel e Rodolffo lamentam morte de João Carreiro: Foi cedo demais

Luto no mundo sertanejo! A morte repentina de João Carreiro, aos 41 anos de idade, pegou o país de surpresa. E com isso, grandes nomes do sertanejo estão lamentando a partida do colega, que morreu durante uma cirurgia cardíaca. Ana Castela e a dupla Israel e Rodolffo foram alguns dos que prestaram homenagem ao cantor.

A boiadeira repostou uma publicação sobre a morte do cantor e escreveu:

Que Deus conforte o coração de toda a família.

Em seguida, compartilhou um vídeo em que aparece abraçada com João:

É meu amigo, foi cedo demais, lamentou.

Por fim, agradeceu ao cantor por ter ser apresentado no fim de 2023 em sua cidade, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul:

Obrigada João por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele, escreveu.

Já o perfil oficial da dupla Israel e Rodolffo publicou uma foto em preto e branco de João, e escreveu:

Descanse em paz compadre.

João Carreiro, que tinha 41 anos de idade, morreu durante uma cirurgia cardíaca enquanto os médicos tentavam fazer uma troca de válvula. A morte do cantor foi confirmada pela própria família. A esposa, após pedir orações ao marido nas redes sociais, escreveu que ele havia falecido. Minha vida me deixou, diz a mensagem publicada por Francine Caroline.