São Paulo vira opção para sediar Pan-Americano de 2027

Os Jogos Pan-Americanos de 2027 não vão mais acontecer em Barranquilla, na Colômbia. A cidade foi destituída do direito de sediar a competição por não cumprir obrigações contratuais. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (3) pela Panaman Sports, entidade reguladora dos Jogos.

No ofício emitido, a Panam destaca inúmeros descumprimentos em relação ao contrato vigente, além de observar que a então cidade sede já havia solicitado prorrogação de prazos para cumprir suas obrigações e que o pedido foi aceito pelo Comitê Executivo. Porém, mediante a novo descumprimento de prazo, não há outro caminho a não ser a destituição da cidade.

“A Panam Sports lamenta profundamente a situação, porém a decisão foi tomada pensando no futuro do evento multidesportivo das Américas e dos atletas do continente”, finaliza o documento. A entidade não informou qual cidade sediará o evento.

SÃO PAULO

A Prefeitura de São Paulo junto com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) lançaram em outubro do ano passado candidatura para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Embora ninguém ainda tenha se manifestado à respeito, a Capital paulistana pode ser a escolhida para substituir Barranquilla. Estados Unidos e Paraguai teriam demonstrado interesse, mas não apresentaram nenhuma proposta formal até o momento.

A expectativa é que a decisão sobre a nova cidade sede seja anunciada nos próximos dias.