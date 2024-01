Mãe de Meghan Markle decide morar com a filha e Príncipe Harry para ajudá-los em tempos difíceis

De acordo com o jornal britânico Express, a mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, está morando com a filha e o Príncipe Harry. Isso porque Meghan tem precisado do apoio da mãe, e assim, ela passa mais tempo com o casal do que em sua própria casa, que fica a três horas de carro da residência do casal.

Uma fonte próxima disse ao jornal que Harry gosta de ter a sogra por perto:

- Doria tem sido uma rocha para Meghan no último ano. Ela não apenas esteve lá para apoiar a filha, mas tem ajudado a cuidar dos netos. Harry também a adora e ama tê-la por lá. Quando ele precisa de algum tempo sozinho, Doria sai de fininho e vai para a casa de hóspedes, contou.

Briga superada?

Aparentemente, o Príncipe William e a Princesa Kate Middleton da Família Real Britânica teriam superado todas suas rusgas com o casal composto pelo Príncipe Harry e pela atriz Meghan Markle. A avaliação parte de uma amiga pessoal da princesa em um depoimento publicado pela revista norte-americana People.

Ela [Princesa Kate Middleton] superou e o William também, disse a suposta pessoa ligada à Middleton quando perguntada sobre os entreveros com Harry e Markle.

Para quem não sabe, os casais vivem em um verdadeiro campo minado desde que Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram se afastar das obrigações da Família Real Britânica, em janeiro de 2020. Desde então, deram entrevistas e protagonizaram uma série documental com várias críticas à realeza britânica.

Em janeiro de 2023, Harry publicou O Que Sobra, livro de memórias com novas críticas aos seus familiares britânicos. Ele e a esposa Meghan vivem atualmente na cidade californiana de Montecito, nos Estados Unidos.