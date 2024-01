Recém-reatados, Jheny Santucci compartilha registros com primogênita de Arthur Aguiar

Que fofura! Jheny Santucci e o ex-BBB Arthur Aguiar surpreenderam os fãs aos aparecem juntos na noite de Ano Novo, declarando que haviam reatado o relacionamento após término em setembro de 2023. Para quem não acompanhou, o casal anunciou separação apenas três dias após anunciarem a gravidez do segundo filho do ator.

Dessa vez, prestes a entrar no oitavo mês de gestação, a empresária de 23 anos de idade compartilhou uma foto fofíssima ao lado da enteada Sophia Cardi, primogênita do artista, fruto de sua relação com Maíra Cardi. No clique publicado através dos Stories do Instagram, a menina de cinco anos de idade aparece dando um singelo beijo na barriga de grávida de Jheny.

Neste começo de 2024, Jheny também já revelou aos seguidores que começou a preparar todos os detalhes para a chegada de Gabriel, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o Arthur Aguiar. Os papais parecem estar a todo vapor à espera do pequeno - e aproveitando o máximo de tempo juntos depois da longa pausa. Felicidades ao casal!