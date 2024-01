Guarani apresenta zagueiro Rayan e lateral Hélder, dupla que estava no Criciúma

O Guarani apresentou oficialmente dois de seus reforços para a próxima temporada, em que terá Paulistão, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rayan e o lateral-esquerdo Hélder, que estavam no Criciúma, garantiram empenho para conquistar os objetivos do clube paulista na temporada.

"A meta é fazer 100% dos jogos. É claro que vamos enfrentar dois campeonatos pesados, com jogos atrás dos outros, mas minha vontade é de se aproximar desse número para lutar com o Guarani pelos objetivos do ano", disse Rayan.

Natural de Linhares, no Espírito Santo, e cria da base do São Caetano, Rayan também tem passagens por Ponte Preta, Mirassol, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Paraná, ASA, São Bernardo, Santo André, São José e Rio Claro. Além disso, tem três acessos no currículo.

Já Hélder estava no Criciúma desde 2021, onde fez no total 103 jogos e marcou três gols. Pelo clube catarinense conquistou dois acessos: Série C e Série B. Revelado pelo Grêmio, também defendeu Bahia, Ceará, Figueirense, Red Bull Brasil, Vila Nova e Juventude. Ele destacou a tradição do Guarani e a força da torcida.

"Encontrei um grupo muito focado, jovem e motivado. A sensação desde quando cheguei no Guarani é a mesma que tive no Criciúma e no Juventude: times de tradição, com títulos e torcidas exigentes. E, por isso, é importante a gente seguir nessa preparação forte para corresponder", alertou.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, dia 21 de janeiro, domingo, às 18h.