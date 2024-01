Ponte Preta acerta o empréstimo do meia Dodô, que estava no Goiás, até dezembro

O meia Dodô, que estava no Goiás, vai reforçar a Ponte Preta no Paulistão e na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista ainda não confirmou oficialmente, mas o jogador já está integrado ao elenco. Ele pertence ao Coimbra-MG e foi cedido por empréstimo até o fim do ano.

Dodô tem 22 anos e começou nas categorias de base do São Caetano. Passou ainda na base de Oeste e Ferroviária antes de ter sua primeira oportunidade no profissional do Barretos, em 2021.

Neste mesmo ano, chegou ao Coimbra, mas atuou no sub-20, subindo ao profissional em 2022. Na última temporada, foi cedido por empréstimo ao Villa Nova-MG, onde fez 12 jogos e quatro gols.

Com o destaque, foi novamente emprestado, mas para o Goiás, fazendo 15 partidas e dois gols na elite do Campeonato Brasileiro, em que o time goiano acabou rebaixado.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).