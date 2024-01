Reino Unido: oposição pressiona por eleição antecipada, mas Sunak resiste

O favorito para se tornar o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, acusou os conservadores no governo de levar o país ao declínio e ao desespero durante seus 14 anos no poder, e instou o primeiro-ministro Rishi Sunak a "fazer acontecer" e realizar eleições antecipadas.

Sunak, cujo partido está atrás nas pesquisas de opinião, resistiu à pressão para uma eleição antecipada, dizendo que planejava esperar até "o segundo semestre deste ano".

Dando início a um ano que provavelmente será dominado pela propaganda eleitoral, o líder do Partido Trabalhista, Starmer pretende devolver o poder ao seu partido de centro-esquerda, fora do cargo desde 2010, numa eleição que deve ser realizada até janeiro de 2025.