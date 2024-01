Palmeiras renova com zagueiro Murilo até o fim de 2027: 'Começando o ano da melhor maneira'

Um dos principais pilares defensivos do Palmeiras, o zagueiro Murilo abriu 2024 com uma excelente notícia. O jogador acertou a renovação de contrato com o clube e o novo vínculo agora termina em dezembro de 2027.

"O Palmeiras acertou nesta quinta-feira a ampliação do vínculo com o zagueiro Murilo, válido agora até dezembro de 2027. Firme na zaga e eficaz no jogo aéreo, o jogador chegou ao Maior Campeão do Brasil no início de 2022 e teve papel importante nos títulos conquistados pelo clube desde então: dois Brasileiros (2022 e 2023) e dois Paulistas (2022 e 2023), além da Supercopa do Brasil (2023) e da Recopa Sul-Americana (2022)", oficializou o clube.

Com 105 jogos disputados pela equipe, começando como titular em 102 deles, Murilo já anotou 16 gols e distribuiu cinco assistências pelo Palmeiras até o momento. Ele detém a marca de zagueiro com mais gols pelo time em uma única temporada: 11 em 2022, ao lado de Gustavo Gómez (também em 2022) e seguido por Júnior Baiano (10 em 1999), sendo o oitavo maior zagueiro artilheiro da história alviverde, ao lado de Júnior Baiano e Roque Júnior e atrás de Daniel, com 18.

O zagueiro gravou um vídeo para anunciar a novidade e celebrou o acordo. "Estou começando o ano da melhor maneira. Fico muito contente, feliz e honrado por defender esta camisa tão pesada. Foram dois anos de muitos títulos e vitórias e vamos trabalhar para que possam vir muitas outras conquistas", comemorou Murilo. "Só tenho de agradecer ao Palmeiras e a todos os torcedores. Avanti, Palestra."

Aos 26 anos, o jogador revelado pelo Cruzeiro ganha tranquilidade para trabalhar após mais uma vez ver seu nome ventilado no mercado internacional. Garantido no Palmeiras, espera continuar contribuindo dentro de campo com excelência.

Com Murilo escalado, o Palmeiras sofreu somente 38 gols e ficou sem ser vazado em 28 de 57 jogos na temporada 2022. São apenas 12 derrotas vestindo a camisa alviverde. As boas atuações lhe renderam a Bola de Prata de 2022 e 2023 como um dos melhores zagueiros do Brasileirão.