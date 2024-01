Marcos Mion muda visual para filme MMA - Meu Melhor Amigo e surpreende seguidores

Visual novo em 2024! Marcos Mion surpreendeu seus seguidores com seu novo corte de cabelo para as gravações do longa-metragem MMA - Meu Melhor Amigo, dirigido por José Alvarenga Jr. O apresentador dará a vida ao protagonista Max, um grande campeão de MMA que está no fim de sua carreira e descobre ser pai de um menino autista de oito anos de idade. Para quem não sabe, Mion é pai de Romeo, de 18 anos de idade, diagnosticado com autismo e, por isso, o apresentador é um dos maiores defensores da causa.

Em suas redes sociais, Mion compartilhou o processo do seu novo corte de cabelo, que não é nada menos do que um moicano!

Hoje, oficialmente, dou boas vindas ao Max. Há muitos anos eu quero contar a história dele. Como em tudo que faço, o propósito que Deus me deu, o mundo do autismo, está presente e tudo gira em torno dele. Mais uma forma de conscientização e informação através da arte!, escreveu Mion na legenda da publicação.

Ainda na postagem, ele contou um pouco da história do filme:

[Max] Um cara muito bem sucedido, o maior campeão de MMA que o Brasil já teve (pedindo licença aos meus amigos campeões de verdade!) que, enquanto lida com o fim de sua carreira e sonha com sua ultima luta, sua última chance, recebe um filho do qual não tinha conhecimento, de 8 anos, autista, contou.