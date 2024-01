Juliette revela que levou sobrinhos para morar com ela: -A gente vai fazer uma reeducação

A casa de Juliette ganhou novos moradores em 2024.

A cantora compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira, dia 04, que decidiu levar três dos seus sobrinhos mais velhos para morar com ela na sua casa do Rio de Janeiro.

A campeã do BBB 21 explicou que, após passar mais tempos com seus sobrinhos, ela percebeu atitudes deles que ela discordava e começou a ficar preocupada. Juliette ainda explicou o objetivo de passar mais tempo com os adolescentes:

- A gente vai fazer uma reeducação de tudo, de vocabulário, de alimentação, de hábitos.

Juliette é a mais nova entre cinco filhos. A cantora tem quatro irmãos, todos homens: Lourival Junior, Otto, Washington e José Valdelino.

A influenciadora finalizou a notícia contando que ela é muito respeitada por eles e que por isso os pais tem confiança nela:

-Eles me respeitam muito, o que as mães e os pais falam: Eles só respeitam você. Não sei não o que esse menino faz, e eu digo: deixa comigo que eu resolvo.