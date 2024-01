Escola em Iowa, nos EUA, é alvo de ataque a tiros no primeiro dia de aula de 2024

A polícia de Perry, no Estado de Iowa, investiga um ataque a tiros em uma escola de ensino médio. De acordo com autoridades, muitas pessoas foram baleadas. O suspeito foi encontrado morto, e a polícia suspeita ter sido suicídio. O ataque acontece no primeiro dia de volta às aulas após as férias de fim do ano.

As equipes de emergência chegaram à Perry High School, cerca de 40 quilômetros a noroeste de Des Moines. Segundo a imprensa local, relatos dos ataques chegaram por volta de 7h40. Veículos de emergência podiam ser vistos de várias agências.

A escola faz parte do Perry Community School District, com 1.785 alunos. Perry tem cerca de 8 mil moradores.

O candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy iniciou seu primeiro evento de campanha do dia em Perry em meio a relatos do tiroteio. O candidato liderou um círculo de oração enquanto os participantes expressavam medo, mas pouca surpresas.

