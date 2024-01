Seleção brasileira de judô inicia temporada de treinos na Áustria de olho em Paris-2024

A expectativa do judô brasileiro é trazer medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e, para isso, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta quinta-feira que a seleção passará por camping em Mittersill, na Áustria, que reunirá as principais equipes do mundo para fase de treinamento.

De acordo com a entidade, o gelado vilarejo austríaco de aproximadamente 5 mil habitantes é o local ideal para o início da preparação. A seleção brasileira estará em Mittersill na próxima semana para o tradicional EJU Olympic Training Camp, que reúne mais de mil judocas do mundo inteiro.

"Mittersill é um treinamento tradicional de abertura do ano e todos os países vão com time A, com os principais atletas que estarão nos Jogos Olímpicos. Então, era primordial que fôssemos com os nossos atletas também. A expectativa é de ter mais de mil atletas participando. Com isso, a principal característica é de um treino de alto volume de randori (lutas), mais de dez por dia em média, e de altíssima qualidade. Quem souber aproveitar Mittersill, certamente, estará melhor preparado para os maiores desafios de 2024", explicou Marcelo Theotônio, gerente de Alto Rendimento da CBJ.

O ponto de partida do ano olímpico da seleção brasileira de judô ocorre oficialmente neste sábado, dia 6 de janeiro, quando vinte atletas, 10 mulheres e 10 homens, convocados pela CBJ embarcam para o treinamento de campo de inverno, de olho nos principais adversários.

Além dos Jogos Paris-2024, o camping na Áustria serve de aperfeiçoamento para a primeira competição oficial do ano: o Grand Prix de Portugal, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, distribuindo até 700 pontos no ranking olímpico.

CONFIRA OS CONVOCADOS:

Seleção feminina

48kg - Alexia Nascimento (Pinheiros)

48kg - Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau)

52kg - Jéssica Pereira (Instituto Reação)

57kg - Jéssica Lima (Sogipa)

57kg - Rafaela Silva (Flamengo)

63kg - Ketleyn Quadros (Sogipa)

63kg - Nauana Silva (Pinheiros)

70kg - Luana Carvalho (Vasco)

78kg - Karol Gimenes (Pinheiros)

+78kg - Giovanna Santos (Flamengo)

Seleção masculina

60kg - Michel Augusto (SESI)

60kg - Christian Silva (Paineiras)

66kg - Luiz Eduardo Rossetim (Palneiras)

73kg - Gabriel Falcão (Instituto Reação)

73kg - Vinícius Ardina (SESI)

81kg - Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube)

90kg - Rafael Macedo (Sogipa)

100kg - Leonardo Gonçalves (Sogipa)

100kg - Rafael Buzacarini (Pinheiros)

+100kg - Rafael Silva (Pinheiros)