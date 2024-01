Durante as férias, Ribeirão oferecerá aulas de Rítmos e Defesa Pessoal

Desta terça-feira (9) a 30 de janeiro, a prefeitura oferecerá aulas gratuitas para quem quer aprender capoeira, defesa pessoal ou ritmos. Sem inscrição prévia, o ponto de encontro para os participantes será o Centro Técnico de Treinamento (CTT) Vereador João Netto, localizado no Complexo Ayrton Senna, do Jardim Itacolomy, sempre às 9h.

A oportunidade gratuita é intermediada pela Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, sob o nome Projeto Férias.

Vale destacar que as aulas de Ritmos acontecerão todas as terças-feiras, já as aulas de Defesa Pessoal serão realizadas às quartas-feiras. Ambas atividades são destinadas para o público acima de 14 anos.

Já a Capoeira será oferecida às quintas-feiras, para aqueles com mais de 10 anos.