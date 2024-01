Britney Spears nega boatos de que lançará novo álbum: Nunca mais voltarei à indústria musical

Infelizmente, os fãs de Britney Spears estão tendo que lidar com uma triste notícia. Após surgirem boatos de que lançará um novo álbum com Charli XCX e Julia Michaels, a cantora fez questão de usar as redes sociais para deixar claro que não planeja voltar à indústria musical.

Sem fazer rodeios, a artista disparou em uma publicação no Instagram:

Só para deixarmos claro que a maioria das notícias é lixo!!! Eles ficam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum... Nunca mais voltarei à indústria musical!!! Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas!!!

Em seguida, Britney frisou que apenas gosta de escrever músicas para outras pessoas.

Para aqueles que leram meu livro, há muita coisa que vocês não sabem sobre mim... Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos!!! Sou ghostwriter e sinceramente gosto disso!!!

A Princesa do Pop ainda aproveitou para desmentir rumores que envolvem sobre o lançamento de seu livro.

As pessoas também estão dizendo que MEU LIVRO FOI LANÇADO ILEGALMENTE SEM MINHA APROVAÇÃO e isso está longe de ser verdade? você já leu as notícias esses dias??? Sou tão AMADA e abençoada!!!