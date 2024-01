Dez dias após derrame ocular, Tata Estaniecki atualiza seguidores: - Enxergando normalmente

Tata Estaniecki deu um belo susto nos seguidores ao surgir com o olho bastante vermelho nas redes sociais há alguns dias. A influenciadora contou que um vaso ocular estourou e a vermelhidão começou a surgir.

Agora, quase dez dias depois do diagnóstico de derrame ocular, ela surgiu nos Stories para atualizar os seguidores do quadro da saúde. Com a pequena Bia a ajudando, ela informou que o vermelho já está deixando a região e especificou quais foram os seus cuidados:

- Quase dez dias depois e eu estou passando colírio, uma gota, de seis a oito vezes por dia, e fazendo compressa com água filtrada gelada.

A esposa de Julio Cocielo ainda mostrou que tudo começou na região superior do olho, quando apareceu apenas uma mancha vermelha. Conforme o tempo passou, o sangue cobriu todo o seu olho, mas não incomodava:

- Tudo ocorrendo exatamente como a oftalmologista me falou. Ela falou que iria demorar, mas confesso que, no fundo, eu tinha esperança de que fosse mais rápido. Mas não está sendo.

Tata também foi questionada se estaria enxergando de forma diferente ou se suas lágrimas estariam vermelhas, mas ela negou e disse em tom de brincadeira:

- Não, não sai [sangue quando choro]. E não, eu não enxergo vermelho, eu estou enxergando normalmente.