Santo André estreia com derrota na Copa São Paulo

O Santo André começou mal na Copa São Paulo e foi derrotado há pouco pelo Aster, em Itaquaquecetuba, por 1 a 0, em jogo válido pelo Grupo 23. O gol dos donos da casa saiu aos 28 minutos do segundo tempo com Gustavinho cobrando pênalti.

O Ramalhão até foi bem em alguns momentos, dominando as ações em algumas partes do primeiro e do segundo tempo. A equipe, porém, pecou na fata de criação, na ineficiência ofensiva e no excesso de passes errados. O Aster, que também fez um jogo interessante, chegou mais ao gol andreense e soube aproveitar a oportunidade que teve para sacramentar a vitória.

O Santo André volta a campo no próximo domingo (7) contra o Sport-PE, às 15h, também em Itaquaquecetuba.