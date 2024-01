Lucas Lima reaparece após sumiço nas redes sociais: Agora estou melhorando

Na quarta-feira, dia 3, o cantor Lucas Lima, de 41 anos de idade, voltou às redes sociais e explicou o motivo de ter feito uma breve pausa em suas postagens no Instagram. O músico, que está atualmente fora do Brasil, em Los Angeles, nos Estados Unidos, revelou que ficou doente logo no primeiro dia do ano.

Eu tinha um monte de piadinha de nossa, não fazia tal coisa desde o ano passado e etc., mas não pude porque tive uma intoxicação alimentar braba dia 1º e só agora estou melhorando. O lado bom é poder fazer a piadinha nossa, passei esse ano inteiro doente, que não é muito boa, mas é o que sobrou, contou o ex-marido de Sandy.

Mesmo apesar de ter começado o ano doente, Lucas disse que suas expectativas para o ano de 2024 estão altas.

Vamos que vamos tentar fazer desse o melhor ano que a gente conseguir. Um beijão pra todo mundo que me segue/atura/apoia aqui no Instagram. Sou muito, muito grato mesmo. Bora se divertir!, finalizou.

Nos comentários da publicação, o músico recebeu apoio de seguidores.

Estimo melhoras e um incrível 2024 para você e toda família, disse um internauta.

E todo mundo achando que você estava confinado no BBB, brincou outra.