Ana Hickmann se pronuncia após ser acusada de alienação parental por Alexandre Correa

Em meio a um divórcio delicado, Alexandre Correa acusou Ana Hickmann de alienação parental. O empresário, que está sendo investigado por agressão contra a apresentadora, alegou que a ex-esposa teria descumprindo uma ordem judicial ao supostamente não entregar o filho dos dois a ele na data estipulada na Justiça. Ana e Alexandre são pais de Alezinho, de nove anos de idade.

No documento, ao qual o jornal Folha de S. Paulo teve acesso, o Tribunal de Justiça teria determinado que Alexandre teria o direito de ficar com o filho entre os dias 3 e 10 de janeiro, com ida marcada para 9h e retorno 18h da tarde. O transporte de Alezinho seria feito pelos avós paternos. No entanto, segundo o pedido de prisão, que foi enviado nesta quinta-feira, dia 4, ao TJ-SP, Ana teria se recusado a deixar que o pequeno fosse com os avós. Ainda de acordo com Alexandre, Hickmann teria permitido apenas um encontro rápido para um lanche, com a justificativa de que viajaria com o filho para praia.

Em sua defesa, Ana se pronunciou através de sua assessoria de imprensa. O texto enviado à colunista Fábia Oliveira diz:

A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22 de dezembro, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, conforme abaixo: 1ª visita: 11/12; 2ª visita: 18/12; 3ª visita: 26/12; 4ª visita: 03/01.

Através das redes sociais, a apresentadora deixou claro diversas vezes que tem se esforçado para proteger o filho das polêmicas envolvendo sua separação. Inclusive, em vídeo publicado recentemente em seu canal de YouTube, ela conta que tem evitado falar sobre o divórcio para que o filho não veja o conteúdo posteriormente:

- Qualquer coisa que eu publicar aqui corro o risco do meu filho ver, e não quero ele mais triste ou se machucando com nada. Vou tentar levar os próximos dias de forma leve e delicada, sem falar sobre esse assunto. Para todo mundo que quer mais notícias, vou pedir para ter um pouquinho mais de paciência.