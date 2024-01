Viih Tube revela que está planejando segundo bebê: Eu e o Eli não estamos prevenindo

Vem baby por aí? Viih Tube deixou os fãs ansiosos por mais um filho dela e de Eliezer. Isso rolou porque a influenciadora compartilhou nas redes sociais que não está usando contraceptivos.

Ao abrir a clássica caixinha de perguntas, Viih recebeu um questionamento de quando vem o segundo bebê. A influencer respondeu que o segundo filhote com Eli pode vir a qualquer momento:

Eu e o Eli não estamos prevenindo! Então vem quando Deus quiser!

A ex-BBB revelou que pode não ser tão simples para ela engravidar agora pois fez reposição hormonal, o que afeta a fertilidade:

Mas ano passado no meio do ano, eu fiz uma reposição hormonal porque alguns hormônios estavam zerados. Eu estava me sentindo muito indisposta, muito mesmo. Acontece com muitas mães pós parto, um sono, uma sensação ruim de dificuldade para tudo. Agora estou um foguete acordando disposta, porém inibe gravidez por um tempo. Então... está para Deus mesmo hahaha.

Além de falar sobre a possibilidade de um outro filho, Viih respondeu mais questões pessoais e revelou que já está planejando o primeiro aniversário de Lua. Vale lembrar que a pequena faz nove meses de vida na próxima terça-feira, dia 9.