Veja 5 dicas para prolongar a vida útil do celular

*Por Felipe Moraes // Com o passar do tempo, os smartphones começaram a ter um papel mais significativo na vida das pessoas. Seja como ferramenta de trabalho, seja como meio de comunicação, já não é comum sair de casa sem conferir se o queridinho eletrônico está ao alcance das mãos.

Só que cuidar de um aparelho começa no minuto em que ele é tirado da caixa. É preciso se atentar ao manual de cada fabricante e suas especificações. Principalmente, quando o assunto é a bateria – a parte que mais requer cuidado a longo prazo. Existem também outros hábitos que podem minimizar os efeitos da técnica da obsolescência programada – que é quando um produto vem de fábrica predisposto a parar de funcionar após determinado período.

Por isso, a seguir, há sete dicas que valem a prática para que o smartphone desfrute de mais momentos ao lado da pessoa que apostou em seu potencial.

1. Cuidado dobrado com a bateria

É necessário fazer recargas completas e com uso de acessórios originais e de qualidade para que a bateria dure mais. Além disso, o ideal é nunca deixar para carregar o aparelho quando a carga zerar, porque isso pode reduzir sua vida útil e a capacidade de reter energia.

Se quiser economizar bateria, também vale se atentar para o brilho da tela e para muitos aplicativos rodando simultaneamente no aparelho.

2. Evite deixar o armazenamento cheio

Remover com certa frequência apps e arquivos desnecessários é fundamental. A falta de espaço ocasiona travamentos, lentidão e reduz tanto a performance do smartphone quanto sua vida útil.

3. Atenção aos ambientes em que seu celular repousa

Em um dia quente, não é incomum deixar o smartphone exposto ao sol. Essa atitude também pode prejudicar seu tempo de vida, devido ao superaquecimento do dispositivo. Ao levar seu celular para diferentes lugares, é essencial guardá-lo adequadamente. Isso também vale para aquela escapadinha no banheiro enquanto se toma banho, porque mesmo aparelhos à prova d’água estão sujeitos à oxidação. E, nesse caso, o vapor da água é o grande vilão.

4. Desligue o aparelho mais vezes

O simples fato de reiniciar o sistema do dispositivo com a iniciativa de desligá-lo ajuda a limpar a memória RAM e a otimizar sua performance.

5. Proteja o hardware

O uso de cases e películas fazem toda a diferença tanto na preservação estética quanto nos cuidados com o software do smartphone. Isso porque quedas, batidas e contato com líquidos podem prejudicá-lo. Comprar esses itens de boas marcas faz o aparelho sobreviver por mais tempo.

*Felipe Moraes é coordenador de operações e CX da Leapfone, startup do segmento de Phone as a Service, que permite que brasileiros tenham acesso a smartphones por meio de assinaturas de aparelhos novos.