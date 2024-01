Tornearia mecânica. São Caetano, 1983. Quarenta anos de formatura. Chico constrói esta história.

Em dezembro último, a turma de José Antonio completou 40 anos de formatura e ele recorre a página Memória para prestar uma homenagem aos formandos, “em especial à turma de tornearia mecânica, à qual fiz parte”.

Última lição: as lembranças ficarão...

Texto: José Antonio Francisco

Vou iniciar pela lembrança que tenho de uma frase dita pelo então professor das disciplinas de Hidráulica e Pneumática, professor Marinho, já nos últimos meses do curso: “O Senai é algo de tão marcante, que os anos passarão e as lembranças e aprendizados não se perderão”.

OS CURSOS

Nossa turma iniciou o aprendizado aos primeiros dias do mês de agosto do ano de 1982, e seu término se deu ao final do segundo semestre do ano de 1983. Eram três cursos: Ajustador-mecânico, Torneiro-mecânico e Mecânica Geral.

SELEÇÃO

Ao final da formação havia uma espécie de seleção para que se pudesse cursar algumas das especializações oferecidas, dependendo da formação adquirida (retificador, fresador ou ferramenteiro).

DISCIPLINAS

As aulas de teoria eram realizadas com a junção das turmas de ajustagem e tornearia mecânica, com as seguintes disciplinas: Matemática, Desenho-mecânico, Ciências dos Materiais, PTO (preparação para trabalho de oficina), Oficina (aula prática), Metrologia, Noções de Hidráulica e Pneumática e Condicionamento Físico.

REFEIÇÕES

No almoço a escola sempre oferecia uma fruta ou alguma fonte de proteína, em complemento às refeições. Aqueles que tinham suas residências próximas almoçavam em suas casas, do contrário a escola disponibilizava um refeitório para aqueles alunos que levavam suas refeições.

Contávamos também com uma lanchonete, a lanchonete do Sr. Oliveira que preparava um lanche de mortadela inesquecível. Por vezes a escola servia sopa preparada com ingredientes cultivados em horta mantida em seu quintal.

CORPO DOCENTE

Os professores agiam sempre com rigor disciplinar. Entre os mestres, os professores Raul, Messas, Augusto, Paulo, Márcio, Marinho, Diórgenes e Francisco.

E não poderia esquecer dos nossos dois professores de aulas práticas, Benedito e Bardini.

A escola ainda contava com uma assistente social (salvo engano, Silvia) e com uma enfermeira (Dona Maria), todas sempre prontas a nos auxiliarem.

AMANHÃ – José Antônio relaciona livros, apostilas, material didático que guardou em quatro décadas de saudades

Crédito das fotos 0, 1 e 2 – Álbum pessoal

O FUTURO É HOJE. Turmas do Senai Carlos Pasquale formadas em 1983. No destaque, junto ao torno mecânico, José Antonio Francisco com o professor de oficina, mestre Bardini

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 8 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8591

MANCHETE – Acusado de matar Cruz já negocia com a polícia.

EDITORIAL – CPI urgente. É essencial conter a onda de radicalismo que a morte do sr. Oswaldo Cruz já prenuncia.

SANTO ANDRÉ – Praça Antonio Flaquer, no Ipiranguinha, será cercada e reformada.

ESPORTES – A empregada doméstica Maria Auxiliadora Santos, de Suzano, venceu a categoria feminina da Prova de Reis, em São Caetano. Antonio Aparecido da Silva (Sesi) ganhou no masculino.

EM 8 DE JANEIRO DE...

1904 – Briga entre sapateiro e vendeiro no Alto da Serra (Paranapiacaba) acaba na polícia: o sapateiro recebeu uma garrafada na cabeça.

Em São Paulo, Giacomo Reirosa e Bulzarelli Giovanni foram multados na 1ª Delegacia de Polícia por estarem jogando cartas.

1934 - Falecia, em Santo André, Constantino Vertamatti, um dos maiores jogadores de futebol de São Bernardo em todos os tempos.

Constantino sentiu-se mal na véspera, durante um jogo de futebol em Santo André entre o seu Esporte Clube São Bernardo e o Audax.

Não resistiu a uma cirurgia de apendicite no dia seguinte.

HOJE

Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. Em nome de toda a categoria, saudamos Claudinei Plaza, Celso Luiz e André Henriques, os três brilhantes repórteres-fotográficos da Editoria de Fotografia do Diário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Paraná, hoje é o aniversário de Bom Sucesso do Sul e Manoel Ribas.

E mais: Caetanos (BA) e Tuntum (MA).

São Severino

8 de janeiro

Viveu no século V. Morreu em 8 de janeiro de 482, pronunciando a última frase do salmo 150: “Todo ser que tem vida à deve ao Senhor”.

Fonte e ilustração: Canção Nova