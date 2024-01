A praça das trovas. Utinga em debate. E o que falar da Vila Baeta? E da Zona Leste de São Paulo? Bem melhor a suave noite... ...e o livro de um jovem escritor.

TROVAS

São Bernardo possui o único monumento a um gênero literário que eu conheço no Brasil, e é justamente em homenagem à trova (Memória, 30-12-2023). Fica bem escondido dentro do espaço da Escola Maria Iracema Munhoz. Totalmente isolado. Eu só sei que o monumento existe porque estive em sua inauguração, em 1976.

Manuel Filho - São Bernardo

UTINGA

Bom que Memória tenha publicado um artigo do Vanderlei Retondo sobre a luta pela emancipação de Utinga (Memória, 3-1-2024). Foi na década de 1960, época de migração rural urbana que se estendeu de 1950 a 1970. A nós, migrantes, era desejo fixarmos em Santo André e não Utinga, uma comunidade até então pouco conhecida. Em outras palavras, a cidade de Santo André dava mais “status” do que Utinga. Os migrantes viam nessa luta pela emancipação o interesse de uma minoria.

Alexandre Takara - Santo André

Utinga, um tremendo equivoco em plebiscito municipal.

Dilson Nunes - Santo André

O preconceito no caso Utinga estende-se à Zona Leste de São Paulo. Em Diadema, não vejo esse preconceito.

Maria Luísa Loli Gagliardi - Diadema

Em São Bernardo, em outras épocas, havia preconceito contra a Vila Baeta Neves. Hoje, o outro lado da Balsa João Basso, em Riacho Grande, sofre preconceito.

José Carlos Soares - São Bernardo

RÁDIO

Adorei a lembrança do leitor Etevaldo Pantaleão (Memória, 1-1-2024). A linda canção "Suave é a noite", versão de "Tender is the night" na bela interpretação de Moacyr Franco, foi uma das primeiras cuja letra decorei, ainda bem menino. Quanto à não menos bela "O show já terminou", com Roberto Carlos, esclareço que seu lançamento em disco se deu alguns anos depois, em 1973.

Sérgio Paz - São Paulo

LIVRO NOVO

Em 13 de janeiro lançarei meu segundo livro de forma independente. Título: "5 A.M". É, basicamente, uma coletânea dos meus momentos mais vulneráveis assim que o Sol se põe até o amanhecer e tenho certeza que “Memória” sabe como está a realidade dos escritores independentes. Gostaria muito da ajuda para divulgar minha obra.

José Vitor Santos - Diadema

NOTA DA MEMÓRIA – O primeiro livro do José Vitor Santos se chama “Noites de Outono”. Foi lançado em 2021. Fala sobre suas experiências como adolescente “e todos os sentimentos confusos dessa fase”.

O segundo e atual será um ebook e não um livro físico, “devido ao custo de produção”.

O e-mail do autor: jvgq30@gmail.com

Crédito da foto 1 – Foto: Manuel Filho

Crédito da foto 2 – Divulgação

TROVAS E LITERATURA. O monumento escondido em São Bernardo e a capa do livro do José Vitor: tudo acontece neste Grande ABC que surpreende

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 7 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8590

MANCHETE – Sindicalista que acusou PT é morto com quatro tiros.

Oswaldo Cruz, presidente do Sindicato dos Rodoviários do ABC, foi assassinado por diretor rival da entidade.

OPINIÃO (primeira página) – O que houve ontem (6-1-1994) em Santo André tem todas as características de uma queima de arquivo.

SÃO BERNARDO – Iniciados os trabalhos de terraplenagem na Vila das Paineiras, a favela do DER.

MAUÁ – Cidade terá sistema de emergência informatizado. Instalado o “Chame Ambulância”, para interligar corpo de bombeiros, polícia e radioamador.

ECONOMIA & EMPRESAS – Celular muda rotina e se torna indispensável.

Empresários e profissionais liberais já não podiam “viver” sem o telefone móvel, “que incrementa vendas e agiliza transações”.

O advogado José Carlos Bertolani entrava para a história como o primeiro usuário de celular no Grande ABC.

Reportagem: Ivanilde Sitta.

EM 7 DE JANEIRO DE...

1929 - Aparecem os primeiros desenhos em quadrinhos de Tarzan, de autoria de Harold Foster.

1934 – Criada a Segunda Coletoria Federal em São Caetano.

1994 - Começava a devastação da área verde das Indústrias Matarazzo, na Rua Jurubatuba, em São Bernardo, para a implementação de um condomínio de luxo.

HOJE

Dia do Leitor

Dia da Liberdade de Cultos Religiosos

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Carangola, e Peçanha.

E mais: Mantenópolis (ES), Prainha (PA), Prata (PB) e São Francisco de Paula (RS).

Epifania do Senhor

Vimos uma estrela e viemos adorá-lo.

Cf. Folhinha do Sagrado Coração de Jesus (Paulus e Vozes, 2024)

Ilustração: Diocese de Oliveira, em Minas Gerais (divulgação)