Obituário - 5 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Geny dos Santos Pinto, 93. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Fatichi, 92. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Izaias Pereira da Silva, 72. Natural de Ibaporã (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Edson Roberto de Freitas, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Reginaldo Severino Fancisco, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severino Francisco da Silva, 66. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Takashi Masuda, 61. Natural de Irapuru (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlio César Torres, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Atuava na área de logística. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

José Miranda Lopes, 70. Natural de Porto Firme (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Vale da Paz.

Marcia Teresinha Motta, 63. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Iris de Oliveira Montochi, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Lupercia Maria Pereira de Paula, 75. Natural de Siqueira Campos (PR). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

José Severino da Silva, 72. Natural de Vertentes (PE). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Edite Bezerra dos Santos, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Genival Alves da Silva, 59. Livramento de Nossa Senhora (BA). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.