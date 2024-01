Nadal supera Thiem e vai às quartas de final em Brisbane

Rafael Nadal manteve o bom nível apresentando na terça-feira, durante a vitória sobre Dominic Thiem, e venceu mais uma partida no ATP 250 de Brisbane, primeiro torneio que está disputando após um ano afastado das quadras. A vítima desta quinta-feira foi o australiano Jason Kubler, superado por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, após uma hora e 23 minutos de partida.

O resultado levou Nadal às quartas de final do torneio, um dos preparatórios para o Aberto da Austrália. Seu adversário na próxima fase, em busca de vaga na semifinal, será mais um australiano, Jordan Thompson, que superou o francês Ugo Umbert nas oitavas. O embate acontece nesta sexta-feira.

"Preciso de partidas, preciso de saúde, preciso continuar treinando bem, e claro que as duas últimas partidas aqui ajudaram, e até as duplas no primeiro dia", disse Nadal. "Claro que as vitórias e as horas gastas na quadra ajudam. Para mim, cada dia que tenho a oportunidade de jogar é uma ótima notícia, então estou muito feliz por isso, feliz por ter voltado depois de muito tempo e me sentir competitivo. Vamos ver até onde posso ir".

Os outros duelos das quartas de final do campeonato também estão definidos. O russo Roman Safiullin enfrenta o italiano Matteo Arnaldi, o dinamarquês Holger Rune desafia o australiano James Duckworth e o húngaro Grigor Dimitrov duela com Rinky Hijikata, outro representante da Austrália.

No torneio feminino de Brisbane, de nível WTA 500, também estão montadas as quartas, com duelos entre Linda Noskova e Mirra Andreeva, Jelena Ostapenko e Victora Azarenka, Aryna Sabalenka e Daria Kasaktina, e Elena Rybakina e Anastasia Potapova. Também na Austrália, em Sydney e Perth, está sendo disputado o torneio de equipes United Cup. Uma semifinal já está definida: a Polônia de Iga Swiatek e Hubert Hurkacz enfrentará a França de Caroline Garcia. A Austrália também foi á semi, mas aguarda o resultado do embate entre Alemanha e Grécia para conhecer sue adversário.