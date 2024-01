Despedida de João Carreiro: esposa e ex-dupla lamentam morte através das redes sociais

Dia de despedida no mundo do sertanejo. Está sendo velado nesta quinta-feira, dia 4, no Mato Grosso do Sul, o corpo de João Carreiro, cantor sertanejo, que morreu aos 41 anos de idade durante uma cirurgia cardíaca.

Momentos antes de fazer o procedimento, João parecia estar de bom humor ao fazer piada com a roupa fornecida pelo hospital:

- Não combinou muito comigo isso aqui não. É de florzinha, brincou.

Ao saber da notícia, Capataz, ex-dupla de João, usou as redes sociais para lamentar a perda do amigo:

Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos, (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado. Ninguém além de nós saberemos o que vivemos. Deus sabe o meu coração? vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos.

Através das redes sociais, Francine Caroline, esposa de João, postou um Stories para anunciar a morte do marido. Devastada, ela se limitou a escrever:

Minha vida me deixou.

João era uma das vozes mais marcantes do sertanejo e escreveu uma bela história com Capataz até escolher seguir com a carreira solo, em 2014. Seu último lançamento foi em dezembro de 2023, Meu Avô e A Coroa É Meu Chapéu.