Marcelo Strama deixa governo Filippi e vai para ministério

Quatro meses depois de ser anunciado como secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema, Marcelo Strama (PSB) deixou o comando da pasta no governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Em comunicado oficial, o socialista disse que foi convidado a assumir Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

“Foi uma honra e uma alegria fazer parte da equipe do prefeito Filippi”, declarou Strama, que vai para o governo federal a convite do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB). "A população da cidade tem muita sorte em ter um chefe do Executivo tão comprometido com o município e seus moradores. Foi uma honra servir a Diadema em sua gestão e será muito bom poder contribuir com a cidade fazendo parte do governo Lula a partir de Brasília. Totalmente alinhado com a liderança do ministro Márcio França e do deputado Caio Franca. Sigo para novas missões com o coração cheio de gratidão por todos os amigos e parceiros de Diadema."

Strama, que foi candidato a prefeito de Itanhaém, no Litoral, chegou ao governo em Diadema depois que Filippi firmou composição com o PSB visando a eleição deste ano. Ele substituiu a vice-prefeita Patty Ferreira (PT), que tende a ser candidata a vereadora.

“A gente teve uma experiência fantástica com o Strama no nosso governo e agora ele foi convocado para jogar na seleção do presidente Lula”, disse Filippi, em nota oficial.

No lugar de Strama, Filippi nomeou interinamente o secretário de Governo, Deivid Couto (PT).