João Carreiro, cantor sertanejo, morre aos 41 anos de idade durante cirurgia no coração

O ano começou com a perda de alguns grandes nomes. No dia 3 de janeiro, por exemplo, os amantes de sertanejo lamentaram a morte do cantor João Carreiro, que tinha 41 anos de idade.

O músico morreu durante uma cirurgia cardíaca. Os médicos tentavam fazer uma troca de válvula.

A morte do cantor foi confirmada pela própria família. A esposa, após pedir orações ao marido nas redes sociais, escreveu que ele havia falecido.

Minha vida me deixou, diz a mensagem publicada por Francine Caroline.

A informação, depois, foi compartilhada no perfil oficial do cantor.