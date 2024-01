Charge - 4 de janeiro de 2023

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) encerrou seu primeiro ano de gestão à frente do Estado com a transferência de R$ 257,5 milhões aos sete municípios do Grande ABC, mais do que o quádruplo (339,58%) acima dos recursos encaminhados pelo ex-governador João Doria (ex-PSDB) em 2019, quando também debutava no comando do Palácio dos Bandeirantes e repassou em torno de R$ 58,6 milhões às sete cidades (veja arte).

Conforme os dados do Portal da Transparência da Secretaria Estadual da Fazenda, São Bernardo foi a campeã no recebimento de verbas nos dois anos pesquisados para efeito de comparação: R$ 32,2 milhões em 2019 e R$ 192 milhões em 2023, com acréscimo de 495,94%.