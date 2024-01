Palavra do Leitor - 4 de janeiro de 2023

Omissão de dados

‘Pagamento do IPTU na região vão começar dia 15; à vista dá desconto’ (Política, ontem). Por que o Diário não trouxe as informações sobre São Caetano? Julgo que um jornal que se apresenta como porta-voz da região não pode ignorar cidade tão importante quanto São Caetano. Enquanto leitores de outras cidades receberam as informações, conseguindo fazer a programação orçamentária do início do ano, nós, são-caetanenses, ficamos no escuro. Achei a falta de informação lamentável. E não podemos nem sequer consultar o site da Prefeitura, que também é omisso a esse respeito. A falta de transparência na cidade tem sido ponto fora da curva nos últimos anos.

José Cardoso

São Caetano

Bicas em São Caetano

‘S.Caetano não cumpre promessa e bicas seguem sem revitalização’ (Setecidades, ontem). Se fosse realmente de interesse da Prefeitura/Saesa, já teriam feito os reparos, mas... Isso não atrapalha somente quem caminha, mas também as pessoas de bom coração que pegam água dessas bicas para colocar para os animais de rua, porque a lei que permite alimentar animais de rua também é bonita apenas no papel, porque a Prefeitura não disponibiliza avisos nos pontos principais de São Caetano e as pessoas que não gostam dos animais não só jogam a ração no lixo como também ofendem quem os alimentam.

Ana Paula

São Caetano





Endividamento

‘Morando dobra a dívida de São Bernardo em sete anos’ (Primeira Página, ontem). Quando a propaganda é enganosa. Antes anunciava economia de R$ 1 milhão por dia e agora esse desastre.Que os eleitores fujam de quem se propuser a dar continuidade a essa gestão.

Luiz Gabriel Santos Neto

do Facebook

Rio Grande

Em Rio Grande da Serra todos falam no ex-parlamentar Akira ou na atual prefeita Penha Fumagalli como candidatos em 2024, porém, no bastidores, vem em discussão a ex-secretária Helenice Arruda, com o pleno apoio dos ex-prefeitos Kiko Teixeira e Gabriel Maranhão, e esse nome tem prestígio pela competência com que assumiu cargos públicos. Já o ex-vereador Akira, caso eleito, poderá reverter várias conquistas do atual governo, a exemplo da tarifa zero. Pense nisso, Rio Grande. Não é hora de aventura; já basta a gestão do Claudinho da Geladeira, que foi cassado pela Câmara e se encontra politicamente no freezer.

Eduardo Furtado

Mauá