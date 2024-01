Sabonis e Monk ofuscam Banchero e conduzem Kings em vitória na prorrogação sobre o Magic

Paolo Banchero anotou 43 pontos para o Orlando Magic, a maior pontuação de sua carreira, mas saiu de quadra derrotado na madrugada desta quinta-feira. Em uma partida emocionante com dois períodos de prorrogação, a franquia de Miami perdeu por 138 a 135 para o Sacramento Kings, que contou com incríveis atuações de Domantas Sabonis e Malik Monk para alcançar o triunfo jogando dentro de seus domínios.

Sabonis fez o seu sétimo "triple-double" deste temporada, com números expressivos, ao anotar 22 pontos, 23 rebotes e 12 assistências. Tão importante quanto ele foi Monk, que veio do banco para marcar 37 pontos, três rebotes e nove assistências. "Eu aplaudo nossos rapazes pela maneira como lutaram e encontraram uma caminho nessas duas prorrogações", disse o técnico dos Kings, Mike Brown.

Foi um jogo difícil para a franquia de Sacramento, que fez um segundo quarto dominante para abrir boa vantagem, antes de ver o adversário igualar as ações. Equilibrada até o fim, a partida quase teve um terceiro período de prorrogação, evitado porque Banchero errou o arremesso de três que deixaria o placar marcando 138 a 138, no soar da campainha. Os Kings estão em quinto lugar na Conferência Oeste, e o Mágico é o sexto do Leste.

Logo acima da franquia de Miami na classificação está o Indiana Pacers, de Tyrese Haliburton, protagonista de mais uma ótima apresentação. Durante a vitória por 142 a 130 sobre o Milwaukee Bucks, vice-líder do Leste, Haliburton teve 31 pontos e 12 assistências e chegou ao seu 25º "double-double" desta temporada. Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo somou 26 pontos, 11 rebotes e oito assistências.

Assim com a equipe de Milwaukee, outras franquias que ocupam as primeiras posições das conferências acabaram derrotadas. É o caso do líder do Oeste, o Minnesota Timberwolves, que levou 117 a 106 do New Orleans Pelicans, e do vice-líder Oklahoma City Thunder, derrotado por 141 a 138 pelo Atlanta Hawks apesar dos 33 pontos, 13 rebotes e oito assistências de Shai Gilgeous-Alexander.

Em Dallas, como de costume, brilhou Lunk Doncic, autor de 41 pontos no triuunfo dos por 126 a 97 dos Mavericks em duelo com o Portland Trail Blazers. Em Los Angeles, os Lakers perderem por 110 a 96 para o Miami, em noite apaga de LeBron James, com apenas 12 pontos. Anthony Davis fez um "double-double" de 29 pontos e 17 rebotes. Pelo Heat, Tyler Hero foi o maior pontuador, com 21.

Ainda entre a noite de quarta e a madrugada de quinta, o Utah Jazz bateu o Detroit Pistons por 154 a 148, o LA Clippers fez 131 a 122 no Phoenix Suns e o New York Knicks aplicou 116 a 100 diante do Chicago Bulls. O Memphis Grizzlies, de Ja Morant, perdeu por 116 a 111 para o Toronto Raptors. Já o Brooklyn Nets levou 112 a 101 do Houston Rockets, enquanto o Cleveland Cavaliers construiu ótima vantagem de 140 a 101 sobre o Washington Wizards.

Confira os resultados da NBA da noite de quarta e madrugada de quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 140 x 101 Washington Wizards

Indiana Pacers 142 x 130 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 141 x 138 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 112 x 101 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 111 x 116 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 106 x 117 New Orleans Pelicans

New York Knicks 116 x 100 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 126 x 97 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 122 x 131 LA Clippers

Utah Jazz 154 x 148 Detroit Pistons

Los Angeles Lakers 96 x 110 Miami Heat

Sacramento Kings 138 x 135 Orlando Magic

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Sant Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Denver Nuggets