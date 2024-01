Trabalhando como vendedor ambulante, Daniel Erthal conta que quer atuar: - Nunca me preparei tanto como na pandemia

Daniel Erthal, que foi galã de Malhação em 2005, atualmente trabalha como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana e ainda tem o sonho de seguir carreira como ator na televisão. Aos 41 anos de idade, ele concedeu uma entrevista ao jornal Extra e contou que o movimento em sua carrocinha aumentou após ela viralizar na web.

- Bombar de venda? Não era minha expectativa. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo depois do meu vídeo viralizar. De 83 mil seguidores, que já tinha há mais de dez anos, passei para quase 160 mil em poucas horas. Isso é muito doido.

O artista confessou que não é sempre que é reconhecido:

- Fico tão feliz quando me reconhecem, poucos lembram. Mas fico amarradão quando eles veem que estou empreendendo, que estou fazendo algo diferente, eles sempre me elogiam.

Daniel é dedicado no seu negócio como vendedor de bebidas alcoólicas e disse ao veículo que o importante é ter orgulho do que faz.

- A gente pode fazer várias coisas e a pandemia me mostrou isso. É só se esforçar e as coisas acontece, sair do estado de conforto principalmente. Não se julgar ou pensar no que as pessoas vão achar de mim. Quero é dar orgulho para a minha cachorra, para a minha família, que nunca me abandonaram. Se outro achar que estou vendendo cerveja na praia... Tô sim. Sou o melhor ambulante de Copacabana, melhor atendimento, cerveja mais gelada.

Enquanto trabalhava, chegou até a receber a visita de Rômulo Arantes Neto. No momento, ele segue dedicado a estudar e correr atrás da carreira como ator.

- Nunca me preparei tanto como ator como na pandemia, eu estudo no centro de atores há quase quatro anos. Quero trabalhar como ator sempre, mas hoje em dia a gente pode fazer coisas paralelas, não precisa só esperar os diretores de TV, filmes e séries chamarem. Se não, fico ansioso, e as contas também não param de chegar. Somos pessoas normais como qualquer outra.

Além de Malhação, Daniel também trabalhou em Da Cor do Pecado, Belíssima, Rebelde e participou do Dança dos Famosos em 2006.