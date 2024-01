Computação quântica: a chave para o futuro da humanidade

A computação quântica emerge como uma das tecnologias com maior potencial disruptivo: sua capacidade sem precedentes permite resolver problemas complexos, muitos dos quais não poderiam ser abordados pela computação tradicional.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A primeira edição do “The Future Uncovered”, um encontro que reúne especialistas da NTT DATA, jornalistas e profissionais de comunicação para debater as tendências que estão moldando o futuro, focou nas oportunidades e desafios em torno dessa tecnologia revolucionária.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Alguns dos campos de aplicação da computação quântica, dentro de uma variedade realmente vasta, incluem:

Reversão dos efeitos da mudança climática , com modelos avançados para prever eventos extremos ou desastres naturais, ou para mitigar seus impactos.

, com modelos avançados para prever eventos extremos ou desastres naturais, ou para mitigar seus impactos. Resolução da crise alimentar e demográfica , com soluções para vincular a demanda por alimentos ao planejamento agrícola ou técnicas avançadas para prever o crescimento populacional e gerar estratégias adequadas.

, com soluções para vincular a demanda por alimentos ao planejamento agrícola ou técnicas avançadas para prever o crescimento populacional e gerar estratégias adequadas. Melhorias na saúde , graças à simulação de moléculas complexas para pesquisa farmacêutica, otimização de algoritmos de machine learning para análise genômica ou avanços na velocidade e precisão dos diagnósticos médicos.

, graças à simulação de moléculas complexas para pesquisa farmacêutica, otimização de algoritmos de machine learning para análise genômica ou avanços na velocidade e precisão dos diagnósticos médicos. Crescimento do governo digital e da segurança nacional , com comunicações altamente seguras, utilização rastreável de recursos e capacidade de simular cenários complexos para o planejamento estratégico.

, com comunicações altamente seguras, utilização rastreável de recursos e capacidade de simular cenários complexos para o planejamento estratégico. Desenvolvimento de cidades inteligentes , com infraestrutura urbana otimizada, eficiência energética, monitoramento ambiental e segurança avançada.

, com infraestrutura urbana otimizada, eficiência energética, monitoramento ambiental e segurança avançada. Cuidado com o meio ambiente , com novos processos de produção e distribuição de energia, desenvolvimento de materiais mais eficientes para armazenamento ou pesquisa de novas fontes de energia.

, com novos processos de produção e distribuição de energia, desenvolvimento de materiais mais eficientes para armazenamento ou pesquisa de novas fontes de energia. Otimização de processos na mineração , incluindo exploração e extração, modelagem eficiente para identificação de depósitos minerais e análise de dados geofísicos complexos.

, incluindo exploração e extração, modelagem eficiente para identificação de depósitos minerais e análise de dados geofísicos complexos. Revolução de indústrias como manufatura e produção, logística e cadeia de suprimentos ou setor financeiro, em questões como otimização de processos ou minimização de riscos.

Oportunidades para a América Latina

Com a adoção da computação quântica, a América Latina tem a oportunidade de expandir seus horizontes em termos de sustentabilidade e posicionar-se como uma força inovadora em um campo tecnológico que está moldando o futuro global – além de abordar desafios específicos relacionados à energia limpa e à crise climática.

“Estamos diante de uma mudança radical: nem a programação quântica nem o stack de tecnologia quântica se assemelham às suas versões clássicas. Então, começar a adquirir conhecimentos e experiência desde já pode fazer a diferença para liderar no futuro com essa tecnologia”, afirma Evandro Armelin, diretor de Data & Analytics na NTT DATA Americas.

A adoção da computação quântica poderá se massificar em um prazo de cinco a dez anos. No entanto, é importante começar a explorá-la desde já, especialmente organizações com uso intensivo de dados ou que precisam simular cenários complexos do mundo real.

Isso permitirá a obtenção de vantagens competitivas estruturais, tanto em termos de conhecimento da tecnologia quanto na identificação de casos de uso ou no desenvolvimento de habilidades das pessoas.

Não se trata de um tema trivial: como uma tecnologia radical que está sendo testada e desenvolvida por diversos atores, a qualquer momento ela pode ter um salto de potencialidades – como ocorreu com a inteligência artificial generativa. A consultora de mercado Gartner empresas, startups e grandes empresas invistam 2 bilhões de dólares ao ano em pesquisas relacionadas à computação quântica.

“No desenvolvimento da computação quântica, não esperamos uma evolução constante e uniforme. Considerando as diversas alternativas emergentes em hardware quântico, juntamente com um ecossistema em expansão de software e algoritmos quânticos, é provável que vejamos avanços disruptivos e imprevistos nos próximos anos”, diz Luis Quiles, diretor na NTT DATA Americas e especialista em tecnologias disruptivas.

“As empresas pioneiras na adoção da computação quântica têm maiores chances de obter vantagens competitivas significativas e duradouras, estabelecendo um alto limiar para os concorrentes que ingressarem mais tarde nesse campo”, finaliza.