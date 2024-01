Família busca homem desaparecido desde segunda-feira na Vila da Paz

Familiares de José Hilton Moreira dos Santos buscam desde segunda-feira (1°), encontrar o homem de 53 anos. Conforme relata uma familiar, José Hilton, que mora no Litora, veio passar o réveillon com a família na Vila da Paz, entre São Bernardo e Diadema. No primeiro dia do ano, porém, saiu de casa para fumar, e ainda não retornou. Para agravar a situação, José Hilton sofre de esquizofrenia, sendo liberado recentemente de uma clínica.

Marcella Góes Raposo, 39, é cunhada de José Hilton e relata que ele chegou à Vila da Paz no domingo (31), véspera de Ano Novo. “Na segunda, ele se levantou, se alimentou no café, e tomou banho. Fomos para a casa do vizinho almoçar. Percebi que ele estava triste, sem conversar muito. Quase nem estava falando”, diz Marcella. Após a refeição, por volta de 12h30, José Hilton deixou o local para fumar um cigarro e não retornou.

Segundo a familiar, a única pessoa que viu o homem foi outro vizinho próximo, que disse que avistou José Hilton caminhar sentido Cemitério Jardim Vale da Paz, na Avenida dos Pereiras, no bairro Eldorado, em Diadema. A principal preocupação da família é em relação aos problemas de saúde do homem, que é esquizofrênico e faz uso de medicamentos. “Ele (José) estava internado em uma clínica em Peruíbe, e havia deixado o espaço há cerca de 10 dias”. revela Marcella.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de José Hilton pode informar as polícias Militar ou Civil, procurando a delegacia de Polícia mais próxima ou por meio do número 190. Veja foto: