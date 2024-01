O governador e a região

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) encerrou seu primeiro ano de gestão à frente do Estado com a transferência de R$ 257,5 milhões aos sete municípios do Grande ABC. O montante é mais do que o quádruplo (339,58%) dos recursos encaminhados pelo antecessor João Doria (ex-PSDB) em 2019, quando também debutava no comando do Palácio dos Bandeirantes e repassou em torno de R$ 58,6 milhões às sete cidades. Trata-se de avanço no tratamento dispensado à região. O republicano mostra comprometimento com os quase três milhões de moradores do bloco geográfico, o que aumenta a expectativa por mais investimentos até 2026. Só é preciso corrigir uma pequena distorção.

A injeção de recursos estaduais logo no início de seu mandato demonstra de forma inequívoca de que Tarcísio pretende cumprir os compromissos que assumiu na campanha eleitoral, inclusive em sua visita ao Diário, oportunidade em que se comprometeu a implantar a Linha 20-Rosa do Metrô, um antigo sonho da região. O olhar do governador ao Grande ABC também foi providencial para socorrer cidade cuja incompetência administrativa de seus gestores colocava em risco o atendimento básico de saúde à população, caso de São Bernardo. Um único senão desperta a atenção no balanço do dinheiro liberado: a queda de repasses a Diadema e a Mauá, ambas governadas por prefeitos do PT.

É impossível analisar os dados e não ficar alerta diante da situação divergente exatamente com as duas únicas cidades da região comandadas por políticos filiados a partido adversário político do governador – e espera-se que seja apenas lamentável coincidência. Um dos homens públicos com mais valores republicanos que se conhece, Tarcísio sabe que a equidade na distribuição de recursos é vital para garantir o desenvolvimento sustentável e equilibrado de todas as cidades da região. O comprometimento do governador com o Grande ABC é evidente, mas a correção desse desequilíbrio se torna fundamental para assegurar um futuro mais próspero e justo para todos os habitantes das sete cidades.