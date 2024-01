Diadema abre inscrições para processo que vai selecionar 200

A Prefeitura de Diadema abre as inscrições para selecionar 200 bolsistas para o programa Frente de Trabalho, sendo metade das vagas para mulheres e as outras 100 para homens. O período de inscrições segue até o dia 2 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Prefeitura, o https://portal.diadema.sp.gov.br/frente-de-trabalho/.

Entre as exigências para que o candidato possa se candidatar a uma vaga estão: ser morador de Diadema; ter entre 18 e 74 anos; não ter rendimentos próprios; estar desempregado e não estar recebendo seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão por parte de entidade pública ou privada; pertencer a família de baixa renda, cujos integrantes tenham renda per capita igual ou inferior a 50% do salário-mínimo e estar com CPF regularizado. Todas as condições estão elencadas no edital.

Os candidatos serão selecionados de acordo com pontuação obtida segundo os critérios de avaliação. Será aceito um beneficiário por família. A divulgação do resultado, prevista para 23 de fevereiro, bem como as convocações e resultados oficiais serão divulgadas no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Diadema (http://diariooficial.diadema.sp.gov.br/).

DOIS ANOS

A seleção pública terá validade por dois anos, a contar da data de homologação do resultado. Os beneficiários do programa deverão cumprir jornada semanal de 40 horas e participarão em atividades práticas relacionadas a limpeza pública, conservação de áreas verdes e praças e manutenção de prédios municipais, entre outras tarefas.<TL>da Redação