Triatleta passa por procedimento, mas já respira sem aparelhos, diz novo boletim médico

A triatleta Luísa Baptista mostrou evolução segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira. A brasileira, que foi atropelada enquanto treinava no dia 23, passou por um procedimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), mas já respira sem aparelhos.

"A evolução clínica da triatleta tem sido satisfatória, e ela já respira por si durante boa parte do tempo. Hoje, Luísa foi submetida a um procedimento eletivo minimamente invasivo para limpeza e drenagem de cavidade torácica. O procedimento foi bem sucedido sem nenhuma intercorrência. Ela segue seu processo de recuperação sem novas complicações", informou o hospital.

Luísa continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas, para onde foi transferida no dia 25 de dezembro. De acordo com o hospital, ainda não há previsão de alta.

O boletim anterior da triatleta havia sido divulgado no dia 31. Aquele documento também afirmava que ela vinha apresentando "evolução satisfatória". No mesmo dia, o irmão de Luisa, Vitor Duarte, escrevera nas redes sociais que ela havia aberto os olhos pela primeira vez.

Luísa sofreu um grave atropelamento por uma motocicleta durante treino de bicicleta em uma estrada de São Carlos, no interior paulista, no dia 23. A colisão frontal causou diversas fraturas e ferimentos na atleta. Luisa já passou por seguidas cirurgias.

A triatleta foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy.