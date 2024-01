Grupo Muffato abre o ano com inauguração do Max São Bernardo

O Grupo Muffato inaugura amanhã sua primeira loja em São Bernardo, sob a bandeira Max Atacadista. O empreendimento fica na rua Frei Damião, 355, com a marginal direita Anchieta, antigo Makro. Esta é uma das maiores lojas adquiridas pelo Grupo Muffato e fica em um ponto tradicional, ocupado pelo varejo alimentar desde 1973.

Com área construída de 25 mil metros quadrados e amplo estacionamento, o Max São Bernardo foi completamente reestruturado e oferece cerca de 15 mil itens no mix de produtos, para atender famílias, comerciantes e transformadores. Este atacarejo também terá alameda de serviços no formato Muffato Malls (lotérica, lanchonete, locadora de veículos, entre outros) e posto de combustível.

O empreendimento já está gerando mais de 350 postos de trabalho, além de movimentar toda a cadeia produtiva no setor de alimentos.

De acordo com o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato, “São Bernardo é um município importantíssimo, do qual agora temos orgulho de fazer parte. Investimos bastante na reconstrução desta loja, que ocupa um ponto tradicional, por onde passaram outras grandes empresas desde os anos 1970. Nosso objetivo é oferecer produtos de qualidade, com preços baixos e competitivos, facilitando o orçamento das famílias e empreendedores, contribuindo para o desenvolvimento da região”, afirmou.

Serão aceitos diferentes cartões de crédito e débito, vale alimentação, além de vantagens no cartão Crediffato, no qual o cliente paga preço de atacado em qualquer quantidade de produtos.<TL>