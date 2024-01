Paul McCartney dedica vídeo a fãs brasileiros após turnê no País: 'Foi fantástico'

Paul McCartney publicou um vídeo em seu Instagram nesta quarta, 3, agradecendo ao público brasileiro pela presença na turnê Got Back, que passou por Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. "Paul encerrou sua turnê 2023 Got Back em cinco grandes cidades do Brasil, terminando com um grande show no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro! Obrigado a todos que vieram", lê-se na legenda do vídeo.

Confira aqui

Com direito a narração do próprio Paul, o músico comenta a emoção de tocar no País: "Foi fantástico" disse o ex-Beatle. Ele também destaca a presença de jovens nos shows e agradece a recepção do público brasileiro. O vídeo mostra alguns bastidores da turnê, como Paul recebendo a placa de mais de 2 milhões de ingressos vendidos no Brasil, os momentos de concentração antes de subir ao palco e, claro a emoção dos fãs, que lotaram os shows nos estádios das cinco capitais.

O músico teceu elogios aos brasileiros: "É uma linda nação. Quando você sobe ao palco com uma plateia como essa, o sentimento é o mesmo de encontrar um amigo querido na rua que você não vê há muito tempo", disse.

Paul iniciou sua turnê no Brasil em novembro, em Brasília, com direito a um show surpresa no intimista Clube do Choro. Com capacidade para pouco mais de 300 pessoas, a apresentação lembrou os tempos de Cavern Club, no início da carreira dos Beatles.

Os shows de Paul McCartney no Brasil foram acompanhados por famosos como Milton Nascimento, Lô Borges, Gilberto Gil, Herbert Vianna (Os Paralamas do Sucesso), Angélica e Luciano Huck.

Em bom português

Durante a turnê, o ex-Beatle esbanjou simpatia ao arriscar algumas palavras em português, que variavam de acordo com as expressões de cada região por onde passou. Em São Paulo, recepcionou os fãs com um "boa noite, mano?"; em Belo Horizonte, falou "uai"; em Curitiba arriscou um "e aí, piazada?"; no Rio, mandou um "aha-uhu O Maraca é nosso".