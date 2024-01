João Brigatti projeta preparação e pede 'astral' diferente na Ponte Preta em 2024

Após um 2023 conturbado, a Ponte Preta deu início à sua preparação para 2024. Seguindo no comando técnico da equipe, o técnico João Brigatti projetou o início dos trabalhos, nesta quarta-feira, e pediu um astral diferente para o time de Campinas nesta nova temporada.

Lembrando a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde garantiu a permanência, o treinador quer o mesmo clima criado naquela partida, seja criado já na primeira rodada, diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

"Que a gente possa ter uma situação como foi a última partida aqui frente ao CRB, um astral positivo que se foi criado para aquela partida, voltado para alegria e vitória. Parece que não, mas faz muita diferença o nosso elenco saber que nós temos um 12º jogador na arquibancada", disse Brigatti.

Após altos e baixos, o treinador confirmou que uma reformulação se fazia necessária no elenco. Até o momento, a Ponte Preta é o único clube da Série B que ainda não anunciou nenhuma contratação oficial.

"A reformulação se fazia necessária e até natural de um ano para outro. Lógico que o mercado fracionado, atletas de qualidade que nós fomos procurar, uma dificuldade muito grande, mas trabalhamos bastante para fazer as avaliações necessárias. Os atletas que foram contratados darão essa qualidade e aumentarão ainda mais o poder da nossa equipe", avaliou Brigatti.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

"O campeonato já é muito difícil e a nossa tabela também, tendo o nosso maior rival no mesmo grupo, além do Palmeiras e do Água Santa. Por isso eu peço aquele astral e apoio das arquibancadas, o primeiro objetivo é a nossa classificação dentro da chave e, depois, almejar coisas maiores dentro do campeonato", finalizou.