Guarani acerta empréstimos dos laterais Mateus Ludke e Eliel

O Guarani continua sua reformulação na defesa e acertou a saída de dois jogadores por empréstimo. O lateral-direito Mateus Ludke foi cedido ao Boavista-RJ, enquanto o lateral-esquerdo Eliel jogará no Hercílio Luz-SC.

Mateus Ludke tem 23 anos e chegou ao Guarani em 2020, ainda nas categorias de base, vindo da Chapecoense. Na temporada passada, atuou por Sampaio Corrêa e América-RN, também por empréstimo. Em dezembro, ele renovou com o clube paulista até o fim de 2024. No Boavista, ele jogará o Campeonato Carioca e deve retornar ao Guarani ou ser novamente emprestado depois disso.

Eliel, de 22 anos, é outro jogador que chegou ao Guarani ainda nas categorias de base. Entre 2020 e 2022, teve boas chances no profissional, mas perdeu espaço nesta temporada, atuando apenas uma partida na Série B do Campeonato Brasileiro. No Hercílio Luz, jogará o Campeonato Catarinense e a Série D.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, domingo, às 18h.