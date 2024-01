Copa São Paulo: Cachorrão estreia com vitória e São Caetano empata

O EC São Bernardo suou, mas venceu a Portuguesa Santista na estreia da Copa São Paulo. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Gustavo Santana, de pênalti, aos 35 minutos do segundo tempo. O Cachorrão lidera o Grupo 25 com três pontos. A próxima partida será contra o Conquista-BA, no sábado (6), às 13h, no Baetão.

Já o São Caetano, jogando no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, empatou em 2 a 2 com Nacional, pelo Grupo 32. Os gols do Azulão foram marcados por Enzo Adriano, de pênalti, e Thiago Passos, de cabeça, já nos acréscimos do segundo tempo. O São Caetano jogou com um a mais desde o oito minutos do segundo tempo, quando o meia Índio do Nacional foi expulso. Mesmo com a superioridade numérica, o time da região não soube aproveitar os espaços e encontrou bastante dificuldade para buscar o empate. A próxima partida do Azulão também será no sábado (6), às 15h15.