Selena Gomez revela que próximo álbum musical pode ser o último

Os fãs de Selena Gomez estão alvoroçados nesta quarta-feira, dia 3. Isso porque uma entrevista da cantora à Variety veio à tona em que ela insinua o fim da carreira musical em breve.

Gomez disse que tem vontade de fazer mais um álbum, mas que ele pode ser o último, já que prefere se dedicar mais à carreira de atriz.

Sinto que tenho mais um álbum dentro de mim, mas, em um mundo perfeito, provavelmente escolheria atuar.

Vale lembrar que, atualmente, Selena faz parte do elenco da série Only Murders In The Building. Além disse, cuida a própria marca de cosméticos, a Rare Beauty.

Adoro trabalhar e isso [a Rare Beauty] me distrai das coisas ruins. Quanto mais velha fico, mais gostaria de encontrar algo em que me decidir.