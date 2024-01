Anitta anuncia parceria com MC Melody em remix de Mil Veces: Veio aí o encontro

Após a relação de morde e assopra, Anitta e MC Melody parecem ter se entendido. Nesta quarta-feira, dia 3, a Girl From Rio anunciou a parceria com a cantora aos misturaram as vozes no remix de Mil Veces.

No Twitter, Anitta postou a prévia da canção e escreveu:

Veio aí o encontro delas! Vou liberar o remix de Mil Veces com Mc MeIody amanhã [dia 4] às 21h em todas as plataformas, hein? Está tudo!

Vale lembrar que, durante anos, as artistas trocaram farpas por Melody lançar versões não autorizadas de músicas de Anitta, como Faking Love e Boys Don?t Cry. E claro, o bafafá foi tanto que Melody teve as canções derrubadas das plataformas digitais pela gravadora da outra cantora. Eita!