Virginia Fonseca compartilha vídeo de Maria Alice nomeando bois e encanta a web

Aproveitando o começo do ano ao lado das filhotas, Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca compartilhou momentos em família que encantaram a web. Nesta quarta-feira, dia 3, a influenciadora publicou uma foto com as meninas e se declarou para elas:

Eu tenho duas princesas lindas e muito abençoadas! Obrigada Deus pelo melhor presente da minha vida! Palavra que define: gratidão. Minhas Marias!

Na foto, as duas Marias aparecem com uma roupa igual, que lembra o visual da princesa Moana, da Disney. Rapidamente, os fãs da influenciadora e de Zé Felipe começaram a elogiar as meninas, que estão sorridentes na imagem.

Seguidora de Nicole Bahls

Um vídeo de Maria Alice andando de carro e olhando alguns bois pela janela encantou os internautas. Isso porque a filha de Virginia deu nome aos animais enquanto passava por eles.

Para explodir ainda mais o fofurômetro, Alice chamava os bichinhos perto da estrada por nomes de familiares, como seus tios Pedro, Mateus e o avô Leonardo.