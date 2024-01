Trailer final de Meninas Malvadas é revelado e grande vilã da trama rouba a cena

Nesta quarta-feira, dia 3, a Paramount Pictures liberou o trailer final de Meninas Malvadas, a regravação do clássico estrelado por Rachel McAdams e Lindsay Lohan em 2004.

Nas imagens inéditas da trama, que chegará aos cinemas no dia 10 de janeiro, podemos ver em destaque a grande vilã, a poderosa Regina George - interpretada pela atriz Reneé Rapp.

Abaixo, leia sinopse:

Adaptado do musical de sucesso da Broadway, o enredo conta sobre a chegada de Cady Heron (Angourie Rice) ao topo da cadeia social do grupo das garotas populares chamado de As Patricinhas, liderado por Regina George (Reneé Rapp) e suas amigas Gretchen (Bebe Wood) e Karen (Avantika). Entretanto, quando Cady comete o erro de se apaixonar pelo ex-namorado de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), ela se torna a sua principal inimiga. Conforme Cady planeja destruir o grupo das Patricinhas com a ajuda de seus amigos Janis (Auli?i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey), ela tenta se equilibrar entre manter sua essência e enfrentar a selva mais perigosa de todas: o ensino médio.